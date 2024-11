Diretor paraguaio proíbe uso de camisas de Messi em jogo das Eliminatórias

O diretor de futebol do Paraguai Fernando Villasboa proibiu a entrada de torcedores vestindo a camisa de Lionel Messi no jogo contra a Argentina pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida acontece nesta quinta-feira (14), às 20h30 (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção (PAR).

Não se permitirá a entrada no estádio para torcedores que usem camisetas da seleção argentina, do Barcelona ou do Inter Miami, com o nome de Messi. Fernando Villasboa, à Rádio La Red

Ninguém pode usar camisa da seleção argentina, de clubes argentinos ou de clubes com nomes de jogadores de outros países. Queremos pintar o Defensores del Chaco com as cores da Albirroja [seleção paraguaia], para que os jogadores sintam esse apoio das arquibancadas, já que todos jogamos este jogo, cada um no seu lugar.

O que aconteceu

Os torcedores não poderão usar camisas da seleção ou clubes argentinos, assim como peças que estampem o nome de Messi. O camisa 10 atualmente defende o Inter Miami (EUA) e tem uma longa passagem pelo Barcelona (ESP).

Não é a primeira vez que o Paraguai "veta" a entrada de camisas, e a última vítima foi Vinicius Jr. Na partida conta o Brasil, também pelas Eliminatórias, os torcedores não puderam vestir camisas que estampassem o nome do atacante do Real Madrid.

A proibição também teria como objetivo garantir a segurança no estádio. A medida poderia ajudar a evitar confusões nas arquibancadas e arredores do local.

A Argentina lidera as Eliminatórias Sul-Americanas, enquanto o Paraguai é o sexto colocado. Neste momento, a seleção paraguaia ficaria com a última vaga para o Mundial de 2026.