Luís Rosa: 'Fala de Luxa sobre Vini Jr. mostra quão ultrapassado ele está'

Vanderlei Luxemburgo errou feio ao comentar os episódios de racismo contra Vini Junior, opinaram Luís Rosa e Milly Lacombe no UOL News desta terça (12).

Luís Rosa: 'Fala de Luxemburgo mostra como ele está ultrapassado'

[A declaração do Luxemburgo] mostra como ele está ultrapassado no mercado, o quanto ele perdeu a noção do que acontece ao redor. [...] [O Luxemburgo] está normalizando aquilo que a gente ouve sobre a época do Zico, do Pelé. E é o que a gente mais prega contra. Faltou ele dizer que os gritos homofóbicos são normais - e não são.

Luís Rosa

Milly Lacombe: 'O que Luxemburgo fez é indizível'

O racismo mora em a sociedade não aceitar que a pessoa negra reaja ao racismo. Tem que ouvir calado. E o Vini não ouve calado. Não há dúvidas de que é racismo o que acontece com ele. [...] O que o Luxemburgo fez é indizível. E a gente está falando de alguém que tem consciência de política, de classe e de raça. Ele quer agradar quem?

Milly Lacombe

O que disse Luxemburgo

O treinador falou sobre Vini Jr. em entrevista ao podcast "Benja Me Mucho". Luxemburgo disse que o jogador faz coisas "que não cabem" dentro de campo.

Racismo no futebol é tratado como uma coisa totalmente diferente. Eu acho que o Vinicius provoca essa perseguição, faz coisas que não cabe. O adversário devolve a bola pra ele com educação, ele pega a bola e joga no chão.

Ali é campo de futebol, a porrada come. Aí os caras chegam uma porrada no Vinicius Júnior, ele levanta, agride o cara como se ele não pudesse tomar uma porrada. Ele se irrita com a porrada como se fosse uma perseguição por ele ser preto. Imagina o Pelé quantas porradas tomou.

Vanderlei Luxemburgo

Bruno Henrique, do Flamengo, é convidado a depor na CPI das Apostas

A CPI das Apostas aprovou requerimento para convidar o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, para depoimento.

O jogador é alvo de investigação da Polícia Federal e do Ministério Público do Distrito Federal.

