Léo Ortiz celebra retorno à Seleção Brasileira após título pelo Flamengo

Após a conquista do título da Copa do Brasil pelo Flamengo, o zagueiro Léo Ortiz se apresentou à Seleção Brasileira, nesta segunda-feira, em Belém, e celebrou o seu retorno. O defensor foi convocado para os jogos da Data Fifa de novembro, contra Venezuela e Uruguai, na vaga deixada por Éder Militão, que sofreu uma grave lesão no último sábado pelo Real Madrid.

"Muito feliz por voltar à seleção. É um momento importante da minha vida. Lógico que triste por vir por causa de uma lesão de um companheiro, né? O Militão infelizmente teve essa lesão, mas venho aqui para dar conta do recado, para mostrar o meu trabalho dia a dia e estar preparado para poder jogar pela seleção", disse em entrevista à CBF TV.

A última convocação de Léo para a Seleção Brasileira ocorreu em maio de 2022, durante o período de amistosos contra o Japão e a Coreia do Sul, antes da Copa do Mundo. Ele já havia sido chamado para a disputa da Copa América de 2021 e para jogos das Eliminatórias.

A Seleção entra em campo nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), diante da Venezuela, fora de casa, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Já o confronto com os uruguaios está marcado para o dia 19, uma terça-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

"Vamos fazer uma preparação muito boa aqui em Belém, a gente sabe que vai enfrentar dois adversários complicados. As Eliminatórias vêm sendo muito equilibrada. É sempre muito difícil jogar com a Venezuela. Depois, o Uruguai, um time complicado de se enfrentar tanto fora quanto dentro de casa. Eu acredito que a Seleção vem numa crescente e o trabalho vem crescendo, vem evoluindo e a gente espera fechar esse ano da Seleção Brasileira com duas grandes vitórias", projetou Léo Ortiz.

No último domingo, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil ao derrotar o Atlético-MG por 1 a 0 (4 a 1 no agregado), na Arena MRV, pelo jogo de volta da final. O zagueiro contou como foi a comemoração do troféu.

"Depois do jogo, eu pude desfrutar da comemoração não só do título, mas também da convocação, né? No sábado, foi uma felicidade, mas eu estava concentrado para o jogo, uma final tão importante. Ontem, depois do jogo, com o título, pude festejar junto com os meus companheiros. Com eles, com a minha família também, foi uma felicidade muito grande, como eu disse, um momento importante, conquistando meu primeiro título pelo Flamengo."

Além disso, Léo Ortiz revelou detalhes de como soube que havia sido convocado. Por conta da lesão de Militão, o defensor foi chamado apenas no sábado, quando estava se preparando para a final com o Flamengo.

"Estava no ônibus, descansando, dormindo. E o meu telefone começou a tocar e eu, querendo dormir, colocava no silencioso. Até que o Matheus Gonçalves, que estava atrás de mim no ônibus, ele bateu nas minhas costas e falou: "parabéns e coisa e tal". E eu: "parabéns por quê?" Entendi que era hora de acordar e peguei o celular. Vi então que tinha mensagem de todo mundo me parabenizando", relatou.