Lendas de Borussia Dortmund e Flamengo fazem amistoso em Brasília em homenagem a Pelé

No dia 20 de novembro, o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, receberá o jogo de lendas entre Borussia Dortmund e Flamengo, tendo como formação jogadores que marcaram a história desses times. A partida amistosa será realizada em homenagem ao Rei Pelé e também para celebrar os 200 anos de imigração alemã no Brasil.

O "Dia do Rei Pelé", instituído pela Lei 14.909 de 2024, é celebrado todo ano no dia 19 de novembro. Essa data marca o milésimo gol de Pelé, marcado em 1969 numa partida entre Santos e Vasco, conforme informado pela Agência Senado. A partida das lendas ocorre no dia seguinte, como uma forma de tributo ao atleta, que faleceu em 2022.

O time do Borussia Dortmund será liderado pelos técnicos Jorg Heinrich e Wolfgang de Beer, campeões do mundo com a equipe alemã em 1997. Dentre os jogadores escalados, estarão sete brasileiros: os campeões do Campeonato Alemão de 2002, Ewerthon, Dede, Evanilson e Amoroso, assim como Felipe Santana e Tinga, além do também campeão do mundo em 1997, Júlio Cesar.