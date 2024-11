Ituano sofre virada do América-MG pela Série B e se complica na luta contra o rebaixamento

Nesta terça-feira, em confronto válido pela 36ª rodada da Série B, o Ituano visitou o América-MG no Independência, perdeu por 3 a 2 e se complicou na luta contra o rebaixamento. Ricardo Silva (contra) e Bruno Xavier balançaram as redes para a equipe visitante, enquanto Nicolas, Lucão e Fabinho marcaram para os mandantes.

Com a derrota, o Ituano permaneceu com 34 pontos, na 18ª colocação, e agora tem uma missão mais difícil para escapar da zona de rebaixamento. A equipe paulista se encontra a cinco somados de diferença para a primeira equipe fora do Z4 (CRB) com apenas mais duas rodadas para o final da competição. Já o América-MG alcançou 55 pontos com a vitória, na nona posição.

O Ituano volta aos gramados no próximo sábado, às 21h (de Brasília), quando visita o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Na segunda-feira, às 21h45, o América-MG visita o Ceará, no Castelão. Ambos os duelos serão válidos pela 37ª rodada da competição.

O placar foi inaugurado pelo Ituano aos 15 minutos do primeiro tempo. Em cruzamento de Marcinho, o zagueiro Ricardo Silva, do América-MG, desviou de cabeça, mas em direção à própria meta, e marcou contra.

Aos 40 minutos da etapa inicial, o América-MG deixou tudo igual. Após receber pela ponta direita, Nicolas dominou, driblou o marcador e finalizou forte, cruzado.

O América-MG voltou a marcar aos 15 minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, Lucão se antecipou ao marcador e desviou, mas Jefferson Paulino espalmou. No rebote, o próprio Lucão apenas empurrou para o fundo das redes.

Aos 19 minutos da etapa complementar, o Ituano empatou. Yann Rolim encontrou Bruno Xavier, que ganhou do defensor adversário na velocidade e arrematou rasteiro, tirando do goleiro.

O América-MG marcou o gol da vitória aos 43 minutos da segunda etapa. Após receber na área, Fabinho limpou o marcador, ajeitou e chutou firme. Apesar de encostar na bola, Paulino não conseguiu evitar o tento da equipe mineira.