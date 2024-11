Flamengo x Atlético-MG: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo do Brasileirão

Três dias após se enfrentarem na final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético-MG voltam a estar frente a frente, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. O duelo desta quarta-feira, que encerra a 33ª rodada da competição, será disputado no Maracanã, a partir das 20h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

De volta aos trabalhos! ??? Seguimos com foco total nos próximos desafios da temporada ??? pic.twitter.com/m2Qr2E5UID ? Atlético (@Atletico) November 11, 2024

Campeão da Copa do Brasil, o Rubro-Negro quer a vitória para manter vivo o sonho do título do Brasileirão. Com 58 pontos, a equipe de Filipe Luis caiu para a quinta posição após a vitória do Internacional sobre o Fluminense, na abertura da rodada. Com os três pontos, o Flamengo reassume o quarto lugar e reduz para sete pontos a diferença para o líder Botafogo.

Com 41 pontos e um jogo a menos, o Atlético-MG aparece na 11ª posição na tabela. Para a equipe mineira, o foco no restante da temporada está na disputa do título da Libertadores, no próximo dia 30 de novembro.

Por conta da data Fifa, o Flamengo terá uma série de desfalques, além dos atletas entregues ao departamento médico. O meia Gerson, o lateral Varela e o atacante Gonzalo Plata foram convocados por Brasil, Uruguai e Equador, respectivamente. Eles se somam a Pedro, Cebolinha e Viña, que estão em recuperação.

Filipe Luis também não contará com Arrascaeta, que vem se queixando de dores no joelho e deve passar por uma artroscopia nos próximos dias. Já o volante Erick Pulgar sofreu uma lesão muscular na final da Copa do Brasil e também está fora. Para completar, o atacante Gabigol foi afastado pela diretoria

O Atlético-MG também tem desfalques em função das Eliminatórias. Guilherme Arana, Junior Alonso, Alan Franco e Eduardo Vargas foram convocados e não estarão no Maracanã. Já o volante Paulo Vitor está suspenso e o atacante Cadu segue afastado por lesão. O técnico Gabriel Milito, por outro lado, terá reforços: Fausto Vera, Robert e Deyverson, que não podem atuar na Copa do Brasil, ficam à disposição.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X ATLÉTICO-MG

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quarta-feira, 13 de novembro de 2024



Horário: 20 horas (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Henrique Neu Ribeiro (SC)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan, Alcaraz e Matheus Gonçalves; Bruno Henrique e Michael (Lorran)



Técnico: Filipe Luis

ATLÉTICO-MG: Everson, Lyanco, Battaglia, Saravia e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Zaracho; Paulinho e Hulk



Técnico: Gabriel Milito