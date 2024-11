Flamengo tira Gabigol de jogo, e atacante promete ir à arquibancada

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo decidiu tirar Gabigol do jogo com o Atlético-MG nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. A definição acontece após as declarações do atacante criticando a diretoria e avisando que não fica mais no clube.

O que aconteceu

Os próximos passos serão definidos por Marcos Braz e os representantes do jogador. Eles foram comunicados ainda na segunda-feira que o Fla espera uma reunião entre as partes.

A nota oficial diz que o Flamengo espera "manter a harmonia do elenco". Além disso, "dar tranquilidade ao treinador Filipe Luís, comissão técnica e funcionários".

Após a final, Gabigol avisou em entrevista que não fica no Flamengo em 2025. Além de criticar o ex-técnico Tite, ele também reclamou da postura da diretoria do clube nas negociações sobre uma renovação. Ele negocia com o Cruzeiro e também tem uma proposta do Santos na mesa.

A postura do atacante incomodou a diretoria. O presidente Rodolfo Landim foi perguntado sobre o tema, mas disse não querer falar de "problemas", apenas comemorar o título. Gabigol não esteve na festa de celebração da taça com o resto do elenco.

Em nota, Gabigol afirmou que está à disposição para cumprir o contrato até o final. Ele diz que treinou nesta terça-feira sem problemas e que a decisão foi unilateral. O atacante declarou que irá ao setor Norte do Maracanã nesta quarta.

Veja a nota de Gabigol na íntegra

"Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã (treinei hoje normalmente), e que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da direção do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado Nação, e estaremos juntos na norte amanhã!"

Por nós, pelos nossos, SEMPRE!

Amanhã subiremos a rampa juntos.. ?? https://t.co/lXm0yrD7Ox -- Gabriel Barbosa (@gabigol) November 12, 2024

Veja a nota na íntegra

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa não será relacionado para o jogo de amanhã contra o Atlético-MG. Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e pelos representantes do jogador, que já foram comunicados desde ontem sobre a necessidade de uma reunião entre as partes e estão sendo aguardados no Rio de Janeiro.

A decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Filipe Luís, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pelas vitórias no Campeonato Brasileiro.