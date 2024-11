Final do Paulistão sub-20 entre São Paulo e Novorizontino tem local alterado

Nesta terça-feira, o local do jogo de volta da final do Campeonato Paulista sub-20 entre São Paulo e Novorizontino foi definido. A partida seria, inicialmente, disputada no Morumbis, casa do Tricolor paulista, porém, foi alterada para acontecer no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). A bola rola às 19h (de Brasília) desta sexta-feira.

A mudança do estádio ocorreu devido à previsão de fortes chuvas na cidade de São Paulo neste final de semana. A data e o horário foram mantidos pela Federação Paulista de Futebol.

Na partida de ida, que aconteceu no último domingo, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), o São Paulo cedeu empate ao Novorizontino por 1 a 1. Ryan Francisco marcou para os visitantes e Balotelli, de pênalti, anotou o gol dos mandantes.

Em caso de novo empate, o título será decidido nas penalidades máximas.

Caso vença, o Tricolor Paulista voltará a erguer a taça do Campeonato Paulista após oito temporadas, conquistando o 11ª troféu da categoria. Do outro lado, o time do interior paulista disputa sua primeira final.

Além disso, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil sub-20 contra o Bahia também acontecerá em Itu, no Estádio Novelli Júnior. A bola rola no dia 21, uma quinta-feira, às 15h30.