Filipe Luís evita holofotes e divide méritos em primeiro título no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Uma das principais histórias do título do Flamengo na Copa do Brasil, Filipe Luís não quis tomar os holofotes. Dando o momento aos jogadores na comemoração, o treinador dividiu os méritos com Tite pela conquista e não mudou o discurso sobre o foco: sempre no próximo jogo, nunca no que já passou.

Filipe recebeu a medalha e foi caminhando lentamente pelo pódio. Quando chegou, dirigentes e o elenco já estavam por lá. Ele deu um abraço forte no goleiro Rossi, com quem conversou durante alguns segundos. Depois, ficou algum tempo olhando para a própria medalha de campeão. Na sequência, chamou Léo Ortiz para mais um abraço apertado, o que repetiu com David Luiz. O ex-lateral foi para o canto do pódio, onde estava Gabigol. Os dois se cumprimentaram de forma calorosa. Allan brincou e o treinador disse "meu filho". Ele olhou novamente para a medalha, a tocou várias vezes.

Na hora de levantar a taça, permaneceu na lateral. Abraçou Gabigol e comemorou enquanto foi coberto pelos papéis amarelos que faziam parte da cerimônia. Um pouco mais distante, observou a festa que faziam os jogadores até as famílias serem liberadas. Ao lado da esposa e dos filhos, tirou uma foto e deu estrelinhas no gramado junto com a filha Sara. Chamou pouca atenção para si, passou quase despercebido. A intenção dele era que os atletas fossem os únicos protagonistas daquele momento, que era deles.

Na entrevista coletiva, admitiu mérito próprio no título, mas nunca apenas dele. Dividiu especialmente com o técnico Tite, com quem trabalhou junto e já tinha como referência antes mesmo de se aposentar. Filipe sempre manteve o discurso de que o trabalho anterior não deixou um caos, o que possibilitou que ele levantasse a taça com apenas nove jogos no comando.

Mas Filipe novamente reafirma: não quer viver do que passou. A partir de hoje o foco dele é na sequência da temporada. O Flamengo inicia nesta tarde a preparação visando o jogo contra o Atlético-MG novamente, agora pelo Campeonato Brasileiro.

Queria mencionar o Tite que me deixou na semifinal da Copa do Brasil, que fez um trabalho, ao meu ver, excelente, porque eu trabalhei com ele, eu sei o bom treinador que ele é e queria agradecer a ele. Depois, quero fazer uma menção especial a uma sensação que eu tenho dentro de mim e eu preciso falar que são os Garotos do Ninho, porque eu não estava aqui quando aconteceu tudo. Mas queria mandar um abraço para a família de todos eles.