Fifa divulga estádios da Copa de 2022 como sedes das finais da Copa Intercontinental

A Fifa anunciou, na tarde desta terça-feira, os estádios que receberão as últimas três partidas da Copa Intercontinental de Clubes. O Estádio Lusail e o Estádio 974, em Doha, no Catar, serão as sedes das partidas decisivas da competição.

Os dois estádios também sediaram jogos da Copa do Mundo de 2022. O 974, por exemplo, recebeu o duelo das oitavas de final entre Brasil e Coreia do Sul. Já o Lusail foi o palco da grande decisão entre Argentina e França, vencida pelos argentinos nos pênaltis após um empate em 3 a 3 nos 120 minutos.

Já garantido na competição por ser o campeão da Concacaf Champions Cup, o Pachuca-MEX fará o Derby das Américas no próximo dia 11 de dezembro, no Estádio 974. O time mexicano enfrentará o vencedor da Copa Libertadores. A decisão entre Botafogo e Atlético-MG acontece no próximo dia 30 de novembro.

A equipe que sair vencedora do confronto entre Pachuca-MEX e Botafogo/Atlético-MG terá pela frente o Al Ahly, do Egito, também no Estádio 974. A bola rola no dia 14 de dezembro, na Challenger Cup.

A grande decisão da Copa Intercontinental de Clubes será realizada no Estádio Lusail, no dia 18 de dezembro. Em função do regulamento do torneio, um dos finalistas já está definido: trata-se do Real Madrid, atual campeão da Champions League. Assim, os merengues aguardam as definições para saber quem enfrentarão na final.

O Estádio 974, sede do Derby das Américas e do duelo da semifinal da competição, tem capacidade para cerca de 44 mil pessoas. Já o Lusail, palco da grande final, pode receber quase 89 mil torcedores.