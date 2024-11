Ex-Corinthians, Murillo diz "realizar sonho" na Seleção Brasileira e destaca disputa por oportunidade

O zagueiro Murillo, revelado pelo Corinthians e que hoje defende o Nottingham Forest, da Inglaterra, concedeu coletiva de imprensa nesta terça-feira, em Belém, onde a Seleção Brasileira se prepara os duelos contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias. O defensor de 22 anos comentou sobre a oportunidade de vestir a camisa do Brasil pela primeira vez na carreira.

"Fico muito feliz de estar realizando esse sonho. Dividir concentração e campo com jogadores que você só via na televisão, no videogame, é um privilégio, ainda mais na Seleção Brasileira. Estou vivendo um sonho, me sinto realizado. Sei o meu dever, que é dar o melhor pela Seleção", disse.

O defensor ainda revelou que sempre manteve a paciência para ser convocado. Ele tinha conhecimento que estava na pré-lista, mas esperou pela oportunidade.

"O clube sempre falava que eu estava na pré-lista, que eu teria uma chance. A gente tinha a expectativa, mas sabíamos que seria uma concorrência gigantesca. Sempre fui paciente e resiliente com isso. A oportunidade chegou, agradeço ao Dorival e ao todo Staff. Agora vou demonstrar meu trabalho para voltar mais vezes"

Revelado pelo Corinthians em 2023, Murillo se consolidou rapidamente no time titular do Timão e foi negociado com o Nottingham Forest ainda na última temporada. Hoje, o zagueiro é um dos principais atletas da equipe, 5ª colocada no Campeonato Inglês. Ele falou sobre a rápida adaptação em seus respectivos clubes, mas entende que a disputa é maior na Seleção Brasileira pela qualidade dos jogadores.

"Eu sempre falei que quando a coisa é a boa a gente se acostuma muito rápido. O futebol é assim: quanto mais se adaptar, mais as coisas dão certo. Foi assim no Corinthians, consegui aproveitar a oportunidade, e no Nottingham (Forest) foi a mesma coisa. Fiz meu primeiro jogo e não saí mais. Mas a disputa na Seleção é diferente, é maior. Têm jogadores de muita qualidade. Quando eu tiver minha oportunidade vou aproveitar da melhor forma", afirmou

"A gente sabe a qualidade da Seleção Brasileira, ainda mais na parte defensiva. Um zagueiro que é meu ídolo é o Thiago Silva, que me disse que minha hora na Seleção ia chegar. Ele me deu esse apoio. Vejo como uma disputa sadia, me sinto muito tranquilo", continuou.

O Brasil se prepara em Belém, capital do Pará, para os próximos compromissos pelas Eliminatórias. Murillo entende que a proximidade com o torcedor brasileiro de diferentes regiões do Brasil é fundamental para o reestabelecimento da relação entre torcida e Seleção.

"O torcedor brasileiro e a Seleção têm que se conectar. Precisamos tanto do apoio do torcedor, como o torcedor tem que apoiar muito a gente. A Seleção Brasileira sempre foi marcada por grande jogos, e a torcida sempre apoiou. Por mais que estejamos passando por um momento não tão agradável, a gente busca voltar aos momentos de glória, e estamos muito perto de conseguir isso pela capacidade, união e excelente qualidade do grupo. A gente se cobra muito lá dentro", pontuou.

"Não só o povo paraense, mas sim o país todo (apoio à Seleção). Não é porque estamos em um momento delicado que a torcida tem que deixar de apoiar a sua Seleção. Fico lisonjeado de estar aqui, de ver pessoas na porta do hotel esperando a gente, gritando pelo seu nome", continuou.

"Dos últimos jogos para cá vem mudando muita coisa. O Brasil vem dando muito resultado, foram duas vitórias nos últimos dois jogos. Nessas próximas partidas espero que venham dois triunfos novamente", completou.

O Brasil visita a Venezuela nesta quinta-feira, no estádio Monumental de Maturín, às 18h (de Brasília). O duelo contra o Uruguai está marcado para a próxima terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h45.