E o Santi? Volante argentino disputou apenas dois jogos e segue em busca de espaço no São Paulo

Contratado no início de setembro, o volante argentino Santiago Longo ainda não conseguiu se firmar no São Paulo. O atleta disputou apenas dois jogos com a camisa Tricolor, somando 83 minutos.

Desde que Longo foi contratado, o São Paulo disputou 11 partidas. O argentino foi relacionado para apenas seis delas, tendo entrado em campo somente contra Cruzeiro e Vasco.

Após o jogo contra o Cruzmaltino, Longo não foi mais relacionado pelo técnico Luis Zubeldía. Ele ficou de fora do empate com o Criciúma, e das vitórias sobre Bahia e Athletico-PR.

Entre os jogadores que chegaram ao clube na última janela de transferências (Marcos Antônio, Ruan e Jamal Lewis), o volante argentino foi o que menos jogou.

A falta de oportunidades a Longo está atrelada com a concorrência no setor. Além do argentino, o atual elenco são-paulino conta com seis volantes: Alisson, Bobadilla, Liziero, Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Pablo Maia - este último se recupera de cirurgia na coxa esquerda.

Zubeldía tem relacionado para os jogos do Tricolor Paulista quatro ou cinco volantes. Luiz Gustavo e Marcos Antônio foram titulares nas últimas partidas. Alisson retornou de lesão contra o Athletico-PR e deve retomar a titularidade nos próximos compromissos. Bobadilla, que também se recuperou de contusão recentemente, foi importante durante boa parte da temporada. Por fim, Liziero voltou bem de empréstimo e começou a ganhar mais chances com o técnico argentino.

Com isso, Longo acaba se tornando a última opção de Zubeldía no momento. Com contrato até agosto de 2025, o volante terá que superar a concorrência no setor para receber mais oportunidades pelo São Paulo.