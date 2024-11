CPI das Apostas aprova convocação de Luiz Henrique para explicar Pix

A CPI das Apostas aprovou a convocação do atacante Luiz Henrique, do Botafogo e da seleção, para prestar depoimento e explicar por que recebeu R$ 40 mil dos parentes de Lucas Paquetá.

O que aconteceu

A convocação foi um dos requerimentos aprovados na reunião desta terça-feira (12). O autor foi o senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

A medida obriga Luiz Henrique a comparecer à CPI. Mas ele pode conseguir habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) para ficar em silêncio. Ainda não há data para o depoimento do jogador.

O jogador foi convocado para explicar por que, em 2023, recebeu R$ 40 mil dos parentes de Lucas Paquetá, como revelou o UOL.

À época no Bétis, Luiz Henrique recebeu dois depósitos via Pix do primo, Yan Tolentino, e do tio de Paquetá, Bruno Tolentino. Bruno foi convocado à CPI, mas ficou em silêncio graças ao habeas corpus.

A CPI também aprovou a quebra de sigilo bancário, telemático e fiscal do tio de Paquetá, autor de um dos depósitos.

Um jogo de Luiz Henrique pelo Bétis apareceu em um alerta de suspeita de manipulação de partidas junto a outro jogo de Paquetá. O alerta aponta que ele tomou cartão suspeito no jogo contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, em 12 de março de 2023.

Se a Federação Espanhola não levou a investigação adiante, a Federação Inglesa denunciou Paquetá, que pode ser punido.

Na justificativa dada por Kajuru no requerimento de convocação, o senador cita que "esses indícios apontam para a necessidade de apurar o contexto das

transações financeiras e a eventual influência delas no desempenho esportivo".

Jogador negou envolvimento com apostas

Luiz Henrique foi indagado pelo UOL sobre o caso, não explicou a razão de receber o pagamento, mas negou envolvimento com apostas.

Os pagamentos dos parentes de Paquetá aconteceram dois dias depois de outros jogos pelo Espanhol. Em ambos, Luiz Henrique levou amarelo.

Bruno Tolentino, também ao UOL, disse que o repasse era pagamento de um empréstimo feito pelo jogador.

Luiz Henrique é um dos destaques do Botafogo na temporada e está convocado, assim como Paquetá, para a seleção brasileira.

A convocação dele já tinha sido retirada de pauta anteriormente, mas desta vez foi aprovada pelos senadores.