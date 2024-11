Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos conhecem grupos do Paulistão 2025; veja chaves

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou, nesta terça-feira, no Salão Nobre do Pacaembu, o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2025. O Estadual, que foi antecipado em razão do calendário do futebol brasileiro no ano que vem, terá início no dia 15 de janeiro e terminará em 26 de março, com a grande final.

Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo são os cabeças de chave do torneio. Atual tricampeão, o time alviverde irá ocupar o Grupo D, junto com Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. A equipe de Abel Ferreira busca o quarto título consecutivo do Paulistão.

Já o atual vice-campeão, Santos, de volta à Série A do Brasileirão, caiu no Grupo B, ao lado de Red Bull Bragantino, Portuguesa e Guarani. O Corinthians, por sua vez, figura no Grupo A, com Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo-SP, enquanto o São Paulo ocupa o Grupo C, que tem Novorizontino, Água Santa e Noroeste.

No total, 16 clubes disputam o torneio. Na primeira fase, todas as equipes se enfrentam em turno único, exceto as do mesmo grupo. Os dois melhores de cada chave avançam às quartas de final, enquanto os dois piores colocados na classificação geral são rebaixados à Série A2.

Nas quartas de final, os confrontos são disputados em um jogo único. A fórmula se repete nas semifinais. A classificação geral se mantém para a fase de mata-mata, portanto, os mandos de campo pertencem às equipes com a melhor campanha. Já a final é decidida em partidas de ida e volta.

Desde 2023, o Paulistão ainda fornece cinco vagas à Copa do Brasil do ano seguinte. Nesta temporada, por exemplo, o Corinthians não conseguiu se classificar via Estadual.

Confira abaixo os grupos do Paulistão de 2025:

Grupo A

Corinthians



Inter de Limeira



Mirassol



Botafogo-SP

Grupo B

Santos



Red Bull Bragantino



Portuguesa



Guarani

Grupo C

São Paulo



Novorizontino



Água Santa



Noroeste

Grupo D

Palmeiras



Ponte Preta



São Bernardo



Velo Clube