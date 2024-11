Com cinco novidades, Artur Elias anuncia a convocação da Seleção feminina

O técnico Artur Elias divulgou, nesta terça-feira, a lista das 23 jogadoras que vão defender a Seleção Brasileira feminina na última Data Fifa do ano. O Brasil disputa dois amistosos contra a Austrália nos dias 28 de novembro e 1 de dezembro.

Além de uma lista menor em relação à última convocação, a Seleção teve cinco novidades. A goleira Cláudia (Juventude), a lateral Bruninha (Gotham FC-EUA) e as atacantes Aline Gomes (NC Courage-EUA), Marília (Cruzeiro) e Nycole (Benfica) foram chamadas.

Por outro lado, a goleira Taína (América-MG), a zagueira Tirciane (Houston Dash-EUA), a lateral Bia Menezes (São Paulo), a meia Yaya (Corinthians) e as atacantes Ludmila (Chicago Red Stars-EUA), Dudinha (São Paulo), Vic Albuquerque (Corinthians) e Micaelly (Ferroviária), que estavam presentes na última convocação de Artur Elias, foram cortadas da lista desta terça-feira.

Marta ficou de fora mais uma vez. A craque não é convocada desde os Jogos Olímpicos de Paris, em julho.

Com quatro atletas, o Palmeiras é o clube com mais representantes na Seleção feminina, seguido pelo Corinthians, com três jogadoras. São Paulo, Cruzeiro, Atlético de Madrid-ESP, Orlando Pride-EUA e NC Courage-EUA têm duas representantes cada.

23 atletas. A lista está completa! ? Mais um capítulo da nossa história sendo escrito. Confira as jogadoras que irão representar a #SeleçãoFeminina nos amistosos contra a Austrália. Vamos com tudo! ?? pic.twitter.com/mjXSftglle ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) November 12, 2024

Nos últimos compromissos da Seleção feminina no ano, a equipe do técnico Artur Elias vai encarar a Austrália duas vezes. O primeiro compromisso acontece no dia 28 de novembro, quinta-feira, às 7h10 (de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Os dois times voltam a se enfrentar no dia 1 de dezembro, domingo, às 5h45, no Cbus Super Stadium, na cidade de Gold Coast.

Confira a lista completa das convocadas para a Seleção Brasileira:

Goleiras: Lorena (Grêmio), Natascha (Palmeiras) e Cláudia (Juventude)

Defensoras: Lauren (Atlético de Madrid-ESP), Vitória Calhau (Cruzeiro), Isa Haas (Internacional), Kaká (São Paulo), Yasmim (Corinthians), Bruninha (Gotham FC-EUA) e Fê Palermo (Palmeiras)

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Laís Estevam (Palmeiras), Angelina (Orlando Pride-EUA) e Camilinha (São Paulo)

Atacantes: Adriana (Orlando Pride-EUA), Gabi Portilho (Corinthians), Kerolin (NC Courage-EUA), Amanda Gutierrez (Palmeiras), Aline Gomes (NC Courage-EUA), Marília (Cruzeiro), Nycole (Benfica), Priscila (América-MEX) e Gio Queiroz (Atlético de Madrid-ESP)