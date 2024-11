Chaveamento, potes e mais: como será sorteio do Mundial de Clubes de 2025

O Mundial de Clubes 2025 será uma das atrações na temporada do ano que vem. A Fifa anunciou nesta segunda-feira (11) a data do sorteio da fase de grupos —que já conta com 31 clubes classificados. A última vaga para o torneio será preenchida pelo campeão da Libertadores 2024: Botafogo ou Atlético-MG.

O sorteio está marcado para o dia 5 de dezembro, às 15h (de Brasília), e definirá os grupos dos 32 times participantes. O modelo de disputa é o mesmo utilizado nas últimas edições da Copa do Mundo.

O que se sabe do sorteio

Torneio será disputado nos EUA entre 15 de junho a 13 de julho;

A divisão dos potes vai levar em consideração fatores esportivos e geográficos;

Os 32 times serão divididos em oito grupos de quatro equipes;

Os dois melhores avançam às oitavas de final;

Mata-mata será em jogo único;

Em caso de empate no mata-mata, o duelo será decidido na prorrogação ou com disputa de pênaltis se persistir a igualdade;

Não haverá disputa de terceiro lugar;

A final será no Metlife Stadium, em Nova York, dia 13 de julho de 2025.

Sede e representantes brasileiros

EUA sediarão a primeira edição do torneio neste formato. Serão 11 sedes e 12 estádios diferentes, com os jogos sendo disputados em Miami [Hard Rock Stadium], Seattle [Lumen Field], Los Angeles [Rose Bowl Stadium], Orlando [Camping World Stadium e Inter&Co Stadium], Atlanta [Mercedes Benz Stadium], Nashville [Geodis Park], Charlotte [Bank of America Stadium], Cincinnati [TQL Stadium], Washington [Audi Field], Philadelphia [Lincoln Financianl Field], Nova York [MetLife Stadium].

O Brasil tem quatro representantes e será maioria no torneio. Atlético ou Botafogo se juntarão a Flamengo, Fluminense e Palmeiras. As vagas para o Super Mundial foram divididas em: 12 para a Europa, seis para a América do Sul, quatro para Ásia, África e América do Norte, Central e Caribe, uma para a Oceania e uma para o país-sede.

Onde assistir ao sorteio? Será transmitido ao vivo pelo site da Fifa e pelo streaming Fifa+. A competição está marcada para acontecer pela primeira vez de 15 de junho a 13 de julho de 2025.

Os clubes classificados para o Super Mundial 2025

América do Sul

Palmeiras (Brasil) - campeão da Libertadores 2021

Flamengo (Brasil) - campeão da Libertadores 2022

Fluminense (Brasil) - campeão da Libertadores 2023

Atlético-MG ou Botafogo (Brasil) - campeão da Libertadores 2024

- campeão da Libertadores 2024 River Plate (Argentina) - via ranking da Conmebol

Boca Juniors (Argentina) - via ranking da Conmebol

Europa

Chelsea (Inglaterra) - campeão da Champions League 2020/2021

Real Madrid (Espanha) - campeão da Champions League 2021/2022

Manchester City (Inglaterra) - campeão da Champions League 2022/2023

Bayern de Munique (Alemanha) - via ranking da Europa

Borussia Dortmund (Alemanha) - via ranking da Europa

Paris Saint-Germain (França) - via ranking da Europa

Inter de Milão (Itália) - via ranking da Europa

Porto (Portugal) - via ranking da Europa

Benfica (Portugal) - via ranking da Europa

Juventus (Itália) - via ranking da Europa

Atlético de Madri (Espanha) - via ranking da Europa

RB Salzburg (Áustria) - via ranking da Europa

Ásia

Al-Hilal (Arábia Saudita) - campeão da Champions League da Ásia de 2021/22

Urawa Red Diamonds (Japão) - campeão da Champions League da Ásia de 2022/23

Ulsan Hyundai (Coreia do Sul) - ranking asiático

Al Ain (Emirados Árabes Unidos) - campeão da Champions League da Ásia de 2023/24

África

Al Ahly (Egito) - campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021

Wydad Casablanca (Marrocos) - campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022

Espérance (Tunísia) - ranking africano

Mamelodi Sundowns (África do Sul) - ranking africano

América do Norte, Central e Caribe

Monterrey (México) - campeão da Concachampions de 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos) - campeão da Concachampions de 2022

León (México) - campeão da Concachampions de 2023

Pachuca (México) - campeão da Concachampions de 2024

Oceania

Auckland City (Nova Zelândia) - campeão da Champions League da Oceania mais bem ranqueado.

País-sede