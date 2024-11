Calendário: Brasileirão 2025 para durante novo Mundial e vai até 21/12

Do UOL, no Rio de Janeiro

A CBF publicou nesta terça-feira o calendário do futebol brasileiro para 2025.

O Brasileirão começa 29 de março e acaba só em 21 de dezembro. A medida foi necessária para que a competição seja paralisada durante o novo Mundial de Clubes da Fifa (que vai de 15 de junho a 13 de julho). O calendário da CBF não prevê o Intercontinental, anunciado pela Fifa como torneio anual.

Os estaduais começam em 12 de janeiro. Após pressão de algumas federações, a CBF conseguiu empurrar o início da competição, que inicialmente seria em 8 de janeiro. Os estaduais seguem com 16 datas, para caber o Paulistão, mas vão terminar mais cedo, em 26 de março.

A CBF considera que as três primeiras rodadas dos estaduais fazem parte da pré-temporada.

A CBF criou outro período de férias para os jogadores. Colocou 15 dias de recesso durante o período do Mundial de Clubes e estabeleceu outro período quinzenal após o Brasileirão.

O efeito do novo Mundial de Clubes se vê também na janela de transferências. A CBF criou um período de registro de novos jogadores entre 2 e 10 de junho, justamente para que os times possam usar os reforços no Mundial. A janela será reaberta entre 10 de julho e 2 de setembro, acompanhando as principais ligas europeias.

O calendário 2025 também prevê intertemporada, entre o fim de junho e 13 de julho — funciona para quem estiver fora do Mundial. A CBF vai liberar os clubes para excursões fora do país.

As semifinais da Copa do Brasil também serão disputadas em fins de semana. A CBF gostou da experiência com a final e ampliou isso para uma fase anterior.

As datas das principais competições

- Supercopa do Brasil: 02/02 (1 data)

- Copa do Brasil: 19/02 a 09/11 (14 datas)

- Série A: 29/03 a 21/12 (38 datas)

- Série B: 05/04 a 22/11 (38 datas)

- Série C: 13/4 a 26/10 (27 datas)

- Série D: 13/04 a 28/09 (24 datas)

- CONMEBOL Libertadores: 05/02 a 29/11 (19 datas)

- CONMEBOL Sul-Americana: 05/03 a 22/11 (15 datas)

- CONMEBOL Recopa: 19/02 e 26/2 (2 datas)