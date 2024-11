CBF anuncia mudança no calendário do futebol brasileiro para 2025; veja detalhes

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta terça-feira que o calendário do futebol brasileiro masculino sofreu modificações para a próxima temporada. Em 2025, o Brasileirão terá seu início antecipado para o dia 29 de março e se encerrará em 21 de dezembro.

Pela primeira vez na história, o Brasileirão será disputado em dez meses. A competição será paralisada durante o Mundial de Clubes de 2025, que será disputado de 15 de junho a 13 de julho. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Atlético-MG ou Botafogo vão disputar o torneio da Fifa.

Em virtude do Mundial de Clubes, as equipe da Série A terão à disposição um período de recesso de 15 dias. Durante o torneio internacional, também haverá uma intertemporada de 14 dias para que as equipes possam realizar treinos e amistosos fora do Brasil.

O Brasileirão será paralisado em todas as Datas Fifas da próxima temporada. Além da não realização dos jogos, os clubes que tiverem jogadores convocados terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período e a data de suas partidas.

A entidade ainda anunciou que os Campeonato Estaduais também foram antecipados. As competições vão começar no dia 12 de janeiro (segunda semana de 2025) e se estender até 26 de março.

Apesar da antecipação dos Estaduais, o período de recesso após o fim da atual temporada será mantido em 30 dias. A pré-temporada também continuará tendo 14 dias antes do início das competições oficiais.

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues comentou sobre o processo e comemorou a mudança do calendário do futebol brasileiro.

"Conseguimos com muito diálogo fazer um calendário melhor para clubes, federações, atletas, dirigentes e fãs do futebol brasileiro. Dialogamos exaustivamente com as Federações e a Comissão Nacional de Clubes e contamos com o apoio dessas instituições para avançarmos. O Brasileiro vai durar dez meses, acrescentamos a paralisação do campeonato durante o Mundial de Clubes da Fifa e ainda conseguimos manter as Datas Fifas sem jogos no calendário brasileiro", afirmou.

"As melhorias no futebol brasileiro precisam de desprendimento e compreensão de todos. Gosto de diálogo, sou uma pessoa democrática, mas preciso decidir. Fizemos bons avanços neste calendário de 2025 e vamos continuar trabalhando. Vamos sempre respeitar o direito de cada um, mas seguiremos com o objetivo de tornar o futebol brasileiro ainda melhor e mais interessante para todos", completou.

A CBF também confirmou que as semifinais da Copa do Brasil serão disputadas em finais de semana. As finais passaram a seguir esse modelo em 2023. De acordo com a entidade, o objetivo desta alteração é tornar o torneio mais atraente e facilitar a presença dos torcedores nos jogos.

Confira o calendário das competições em 2025

Campeonatos Estaduais: 12 de janeiro a 26 de março (16 datas)

Pré-temporada de 2025: 08 de janeiro a 21 de janeiro

Primeira Janela de Registros de Atletas Profissionais: 2 de janeiro a 28 de fevereiro

Segunda janela de Registros de Atletas Profissionais: 2 de junho a 10 de junho

Terceira janela de Registros de Atletas Profissionais: 10 de julho a 2 de setembro

Confira as datas das competições nacionais da CBF

Supercopa do Brasil: 02 de fevereiro

Copa do Brasil: 19 de fevereiro a 09 de novembro (14 datas)

Série A: 29 de março a 21 de dezembro (38 datas)

Série B: 05 de abril a 22 de novembro (38 datas)

Série C: 13 de abril a 26 de outubro (27 datas)

Série D: 13 de abril a 28 de setembro (24 datas)

* Início do Recesso 2025/26 (Série A): 22 de dezembro de 2025 (15 datas)

Confira as datas dos torneios sul-americanos da Conmebol