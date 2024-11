Carille admite que Santos sentiu peso na Série B, mas valoriza poder de reação do elenco

O técnico Fábio Carille admitiu, após a vitória de 2 a 0 sobre o Coritiba, que o Santos sentiu o peso da Série B do Campeonato Brasileiro. O comandante afirmou que isso atrapalhou, mas celebrou o êxito na missão de recolocar o clube na elite do futebol brasileiro.

"No Paulista não tínhamos responsabilidade nenhuma. O time jogou mais solto. Tivemos uns 10 jogos em um nível legal. Na Série B, tínhamos obrigação. Muitas vezes esse peso atrapalhou, sim. A responsabilidade de ter que ganhar, de ter que voltar. Claro que é diferente a cobrança", disse.

"Se tivéssemos chegado nas quartas de final do Paulista, ninguém ia falar nada, a cobrança estaria no Brasileiro. Com certeza esse peso, não só para mim, mas para os jogadores dentro de campo, tiveram momentos que não soubemos administrar. Mas, no final, deu tudo certo. O Santos está de volta", completou.

O treinador ainda aproveitou para enaltecer o poder de reação do elenco e elogiou o trabalho do coordenador Alexandre Gallo.

"Tivemos um pouco de dificuldades na Série B, que foi novidade para muitos aqui. Mas o que mais me dava calma era que quando o time tinha que responder, respondia bem. Oscilamos, mas sempre que precisávamos provar alguma coisa, mesmo com dificuldade, conseguimos o resultado. O Gallo montou esse time praticamente sozinho, participei pouco, mas aprovaria quase todos que ele trouxe. Foi um prazer trabalhar com alguns jogadores, como o Giuliano", comentou.

Carille foi escolhido pela diretoria alvinegra para liderar o projeto de retorno à elite do futebol brasileiro. Ele assinou um contrato válido até o final de 2024, com renovação por mais um ano em caso de acesso, o que se concretizou nesta noite.

Apesar do objetivo alcançado, a permanência do comandante ainda é incerta. Ao longo deste ano, ele vem sofrendo críticas de torcedores, especialmente pelo futebol apresentado pela equipe dentro de campo.

"Ficamos três ou quatro rodadas fora do G4. Internamente, não senti em momento algum que o trabalho seria interrompido. O externo a gente não controla. O interno está controlado até agora. Não ficamos longe do G4 em momento algum, só em três ou quatro rodadas. Não (não pensou em sair do Santos)", finalizou Carille.

Com o resultado, portanto, o Alvinegro Praiano foi aos 68 pontos, 11 a mais que o Ceará, que está em quinto e só pode somar mais oito.

No próximo domingo, aliás, o Santos pode se consagrar campeão da Segunda Divisão, caso vença o CRB, na Vila Viva Sorte. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), pela 37ª rodada. O vice-líder é o Mirassol, com 63. Veja a tabela completa AQUI.