Bruno Henrique tem data de julgamento, mas não por suspeita de manipulação

Do UOL, no Rio de Janeiro

O atacante Bruno Henrique já tem data para ser julgado no STJD. E não tem nada a ver com a suspeita de manipulação de partida.

O que aconteceu

O jogador foi denunciado e está na pauta da 4ª Comissão Disciplinar, quinta-feira, a partir das 10h.

O motivo é a expulsão, com vermelho direto, na semifinal da Copa do Brasil, diante do Corinthians.

Bruno Henrique foi denunciado com base no artigo 254 (jogada violenta) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A pena prevista é suspensão de um a seis jogos.

Se pegar um jogo, já terá cumprido — por causa da suspensão automática.

O atacante do Flamengo atingiu a cabeça do lateral-direito Matheuzinho com a sola da chuteira. O corintiano levou seis pontos.

Mesmo sem Bruno Henrique, o Flamengo se classificou à decisão e, posteriormente, foi campeão da Copa do Brasil.

Se for condenado a mais de um jogo, Bruno Henrique terá de pagar no Brasileirão.