Bruno Henrique, do Flamengo, é convidado a depor na CPI das Apostas

Do UOL, no Rio de Janeiro

A CPI das Apostas aprovou requerimento para convidar o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, para depoimento.

O que aconteceu

O jogador é alvo de investigação da Polícia Federal e do Ministério Público do Distrito Federal.

A suspeita é que Bruno Henrique esteja envolvido em manipulação de partidas, após levar cartão amarelo no jogo contra o Santos, no Brasileirão 2023.

Como o requerimento é de convite, o jogador não é obrigado a comparecer. Mas os senadores, posteriormente, podem requerer a convocação, a exemplo do que fizeram com Luiz Henrique, do Botafogo.

Foram dois os requerimentos envolvendo Bruno Henrique. Em um, ele é convidado como testemunha. Em outro, como investigado.

A partida na qual Bruno Henrique levou cartão foi tratada como suspeita, segundo relatórios de empresas de monitoramento de apostas e das próprias plataformas (Betano, Galera Bet e KTO).

Bruno Henrique foi alvo de busca e apreensão na semana passada, em uma operação que também abrangeu parentes do jogador e outro grupo de apostadores na região metropolitana de Belo Horizonte.

O jogador do Flamengo disse ser inocente. A defesa do jogador pediu à Justiça do Distrito Federal que o inquérito contra ele seja arquivado.