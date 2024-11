Presidente diz que Santos já respira sem aparelhos e indica próximos passos

O Santos conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro na última segunda-feira (12), e a diretoria alvinegra já pensa em 2025.

"É manter o rigor nas finanças, aumentar a receita de acordo com o planejamento que estamos fazendo. Atrair novos parceiros, mandar estatuto do clube, adaptado para que o conselho possa aprovar a modernização do futebol, o Santos acompanhar esse processo e com isso voltar para o seu devido lugar. Ele já está, agora precisamos criar e manter toda programação, que é muito recente, estou há 11 meses na gestão, mas eu dei um cartão de visitas", disse o presidente Marcelo Teixeira.

"Já conhecem minha história, nosso estilo. Agora é de uma forma diferente: Estávamos no fundo do poço, na UTI, respirando por aparelhos. Os aparelhos já estão desligados. O Santos está respirando por conta própria", completou.

Marcelo Teixeira assumiu a presidência do Santos em janeiro deste ano, após a queda para a Série B. Ao lado do coordenador Alexandre Gallo e do técnico Fábio Carille, o mandatário reformulou o elenco alvinegro.

Nesta temporada, o clube foi vice-campeão do Paulista e pode garantir o título da Série B no domingo (17) caso vença o CRB, na Vila Viva Sorte. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), pela 37ª rodada.