Vaga na fase de grupos da Libertadores garante R$ 8 mi a mais ao São Paulo

Uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores pode garantir no mínimo mais cerca de R$ 8 milhões aos cofres do São Paulo.

Reta final do Brasileirão

Atualmente, o São Paulo ocupa a sexta colocação do Brasileirão e está se classificando para a pré-Libertadores. Com isso, o Tricolor garantiria cerca de R$ 36,1 milhões de premiação pelo torneio nacional mais US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) pela competição continental.

Para avançar diretamente à fase de grupos da Libertadores, o São Paulo precisaria ultrapassar o Internacional, atualmente quarto colocado. Dessa forma, o Tricolor levaria R$ 40,9 milhões pela colocação e garantiria mais US$ 1 milhão (R$ 5,7 milhões) pela competição continental.

A diferença da hipótese atual para a vaga direta na Libertadores é de quase R$ 8 milhões: de R$ 38,9 milhões para R$ 46,6 milhões.

Os dois valores citados para a Libertadores são os mínimos garantidos. Na pré-Libertadores, o Tricolor fatura US$ 500 mil para disputar a segunda fase e ganharia mais 600 mil dólares para avançar à terceira fase; vencendo as duas fases, a classificação para a fase de grupos valeria mais US$ 1 milhão.

Uma vez na fase de grupos da competição continental, cada vitória renderia ao São Paulo US$ 330 mil (R$ 1,9 milhões). Depois disso, cada fase que o clube avançar conta com sua própria premiação.

O perigo da pré-Libertadores é a eliminação antes da fase de grupos. Se eliminado no primeiro confronto, o clube fica fora de todas as competições continentais, enquanto em caso de eliminação na segunda rodada, o São Paulo iria para a fase de grupos da Copa Sul-Americana, que renderia US$ 900 mil além de US$ 110 mil por vitória.