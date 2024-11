Triunfo contra o Vitória praticamente anula chance de rebaixamento do Corinthians

O Corinthians se vê cada vez mais distante da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O triunfo diante do Vitória, por 2 a 1, no último sábado, deixou o Timão a cinco pontos da degola e com pouca chance de queda.

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a probabilidade de rebaixamento do Corinthians caiu para 0,5%. Somada à vitória do Alvinegro contra um rival direto na luta contra a queda, outros resultados também ajudaram para tal cenário.

Hora de voltar pra casa com os 3?? pontos na bagagem! ? Até mais, Fiel! ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/vR6PtASmIe ? Corinthians (@Corinthians) November 10, 2024

Os empates entre Cuiabá e Botafogo, e Atlético-GO e Bragantino, com a derrota do Athletico-PR para o São Paulo aliviaram ainda mais a situação do Corinthians na tabela.

A sequência de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro também fez com que o Timão passasse a sonhar com uma vaga na Libertadores de 2025. Com 41 pontos, o Alvinegro está 16 pontos atrás do São Paulo, primeiro time dentro do G6.

No entanto, caso o Botafogo conquiste a competição continental contra o Atlético-MG, o sétimo colocado também se classifica para a próxima edição do torneio. No momento, o Cruzeiro ocupa tal colocação, com 47 pontos, apenas seis à frente do Corinthians.

Ramón Díaz terá um período apenas de treinos na Data Fifa para preparar o Timão para a reta final do Brasileirão. A equipe volta a campo daqui a nove dias, contra o próprio Cruzeiro, dia 20 de novembro, às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena.