Torcida do Santos quer Sandry no lugar de Pituca para decisão pela Série B

A torcida do Santos decidiu que Sandry deve ser titular no lugar de Pituca no duelo contra o Coritiba, pela 36ª rodada da Série B. O volante do Peixe está suspenso e, para a nação santista, o camisa seis deve ser seu substituto.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, no último domigno, Sandry recebeu 40,95% dos votos, seguido de Hyan (24,05%), Alison (23,33%) e Patrick (11,67%).

Torcida do Santos elege Sandry como substituto de Pituca para duelo contra o Coritiba. (Foto: Reprodução)

Dentre as opções que o técnico Fábio Carille possui, Sandry realmente é a mais plausível. O volante foi o escolhido para substituir Pituca na derrota do Santos sobre a Chapecoense por 3 a 2. Ao todo, o camisa seis tem 10 jogos na temporada.

O Santos precisa da vitória para garantir o retorno antecipado à Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe lidera a Segunda Divisão, com 65 pontos conquistados, oito a menos que o quinto colocado Ceará.

O duelo contra o Coxa está marcado para acontecer nesta segunda-feira, no Couto Pereira, em Curitiba. A bola rola para o confronto a partir das 21h (de Brasília).