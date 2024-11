Título do algoz Flamengo aumenta esperanças do Corinthians por Libertadores

Sonhar com uma vaga na Libertadores de 2025 após todo o drama na luta contra o rebaixamento tem se tornado algo cada vez mais possível no Corinthians. O título do Flamengo na Copa do Brasil pode ter ajudado mais ainda.

Um sonho possível

As eliminações para Flamengo e Racing pareciam ter custado ao Corinthians o fim do sonho de uma vaga na Libertadores de 2025. Isso porque, a conquista da Copa do Brasil ou da Sul-Americana daria um lugar ao Timão na competição continental.

O Corinthians vem em decolagem no Brasileirão, fugiu da briga pelo Z4 e assumiu o 10° lugar do campeonato. Sonhar com o G6 é impossível, uma vez que a distância para o São Paulo, atual sexto colocado, é de 16 pontos (57 a 41), com apenas mais 15 em disputa. Mas há outras possibilidades.

O título do algoz Flamengo na Copa do Brasil aumentou as probabilidades do Corinthians. O time carioca está dentro do G6 do Brasileirão atualmente, o que amplia o grupo para um G7 já que o Fla tem sua vaga garantida por outra competição.

As chances do Corinthians ir para a Libertadores foram de 0% a 6,1%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). O número ainda pode aumentar. Isso, no entanto dependerá do desempenho do próprio clube paulista e de outros fatores.

O G6 pode virar G7, G8 ou G9 ao final do Brasileirão. Para isso, o campeão da Libertadores (Atlético-MG ou Botafogo), o Cruzeiro (se for campeão da Sul-Americana) e o Flamengo precisarão terminar o Brasileiro no grupo de classificados à competição continental.

O Corinthians pode escalar ainda mais a tabela se fizer, pelo menos, o dever de casa. O time paulista terá confrontos diretos contra Cruzeiro, Vasco e Bahia, todos na Neo Química Arena. Os outros jogos restantes serão contra Grêmio e Criciúma, ambos fora.

Como está a tabela do Brasileirão?