Tironi: Estádio do Galo tem que ser interditado por bombas e invasão

A Arena MRV precisa ser interditada depois do show de horrores no vice-campeonato do Atlético-MG para o Flamengo na Copa do Brasil, afirmou o apresentador Eduardo Tironi no UOL News Esporte nesta segunda (11).

O Galo foi um péssimo perdedor pelo seguinte: os caras quebraram tudo, tentaram invadir o campo e jogaram bomba. Um negócio de péssimo perdedor da torcida do Galo. O primeiro título, a primeira taça levantada na Arena MRV é justamente do rival que o torcedor do Galo odeia — o Flamengo. Mas o que eles fizeram não tem cabimento nenhum.

O Galo tem que ser punido, tem que ser interditado esse estádio o mais rápido possível. Eduardo Tironi

Tironi cobrou a CBF e o STJD pela escalada de violência nos estádios brasileiros.

Ou a CBF e o STJD fazem alguma coisa agora ou vai ser uma escalada sem fim. Semana passada teve cabeça de porco no campo, esse negócio de jogar copinho ninguém faz mais nada, os caras jogam tudo no campo. Isso é uma vergonha! Eduardo Tironi

