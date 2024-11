São Paulo pode garantir vaga na Libertadores de 2025 contra o Bragantino; entenda

Com a vitória sobre o Athletico-PR no último sábado, o São Paulo se aproximou ainda mais de conquistar uma vaga na Libertadores de 2025. Inclusive, isso pode ocorrer já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Tricolor paulista enfrentará o RB Bragantino.

Para isso se confirmar, o São Paulo deve vencer o RB Bragantino e torcer para que Cruzeiro e Bahia não vençam seus jogos, contra Corinthians e Palmeiras, respectivamente.

Em um cenário em que o São Paulo vence e o Cruzeiro e o Bahia ao menos empatem na próxima rodada, o Tricolor alcança os 60 pontos no Campeonato Brasileiro e não poderia mais ser alcançado pelas outras duas equipes.

O Cruzeiro, hoje com 47 pontos, 10 atrás do São Paulo, até poderia igualar a pontuação do time paulista, entretanto, ainda ficaria com uma vitória a menos na competição. Enquanto o Tricolor ficaria com 18 vitórias após o jogo contra o Massa Bruta, a Raposa poderia chegar no máximo em 17.

?? Anota aí os próximos jogos do Tricolor: ? Red Bull Bragantino x São Paulo

?? 20/11 (quarta-feira), às 16h30

?? Nabi Abi Chedid

? Bragança Paulista

? Brasileirão (34ª rodada)

? Premiere ? São Paulo x Atlético-MG

?? 23/11 (sábado), às 21h30

?? MorumBIS

? São Paulo

?... pic.twitter.com/3z3DYhLmXp ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 10, 2024

Assim, o São Paulo está praticamente confirmado como um dos representantes do Brasil na Copa Libertadores de 2025. De acordo com a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a probabilidade da equipe comanda por Luís Zubeldía estar na próxima edição da Glória Eterna é de 99,72%.

Por enquanto, o São Paulo garantiria a vaga apenas na vaga preliminar da competição. Para conseguir estar diretamente na fase de grupos, o Tricolor teria que terminar entre as quatro melhores posições do Brasileirão. Caso o Botafogo, atual líder do Brasileirão, seja campeão da edição de 2024 da Libertadores, o G4 viraria G5.

Por conta da data Fifa, a partida entre RB Bragantino e São Paulo será disputada apenas no dia 20 de novembro, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. Cruzeiro e Bahia entram em campo no mesmo dia, às 11h e 20h, respectivamente.