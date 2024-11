Santos se apega a bom retrospecto recente contra o Coritiba para subir à Série A

O Santos está a uma vitória de conquistar o tão sonhado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, a equipe praiana visita o Coritiba, no Couto Pereira, em Curitiba, às 21h (de Brasília), pela 36ª rodada da Série B. Contra o Coxa, o Peixe possui um ótimo retrospecto recente.

O Alvinegro da Vila Belmiro perdeu apenas um dos últimos dez jogos que disputou contra o Coritiba. A equipe conquistou sete vitórias e viu o confronto terminar em empate apenas duas vezes. O excelente desempenho gera um aproveitamento de 76,6% ao Santos.

No primeiro turno da Série B, o Santos goleou o Coritiba. Com gols de Giuliano, Guilherme, Furch e Pedrinho, os comandados do técnico Fábio Carille venceram o Coxa por 4 a 0. A goleada foi a terceira e última do Peixe na Segunda Divisão.

O Alvinegro também é superior ao Coritiba no retrospecto geral do confronto. Em 52 embates, o Santos possui 30 vitórias, contra apenas 13 do Coxa. As equipes ainda empataram em nove ocasiões.

Jogando como visitante contra o Coritiba, o Santos possui 12 vitórias em 28 partidas, além de cinco empates. O Peixe foi derrotado fora de casa pelo Coxa em 11 ocasiões.

Uma simples vitória já coloca o Santos na elite do futebol brasileiro. Faltando três rodadas para o fim da competição, o time praiano ocupa a liderança, com 65 pontos, oito a mais que o quinto colocado Ceará.