Rodrygo tem lesão confirmada pelo Real Madrid e desfalca o Brasil

O Real Madrid confirmou nesta segunda-feira a contusão do atacante Rodrygo. Após a realização de exames, o camisa 11 foi diagnosticado com uma lesão no músculo reto abdominal da perna esquerda. Assim, ele desfalcará a Seleção Brasileira nos jogos da Data Fifa de novembro, contra Venezuela e Uruguai.

O clube merengue não divulgou o tempo de recuperação. Porém, a expectativa é que ele fique de quatro a seis semanas fora dos gramados. Por conta disso, o técnico Dorival Júnior terá que encontrar um substituto para a sua vaga.

Rodrygo lidera a artilharia do Brasil na "era Dorival". Em 11 jogos realizados, o atacante tem três gols marcados, assim como Endrick, Lucas Paquetá e Raphinha.

Sem Rodrygo, a Seleção entra em campo nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), diante da Venezuela, fora de casa, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Já o confronto com os uruguaios está marcado para o dia 19, uma terça-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Além de desfalcar sua equipe nacional, Rodrygo também ficará de fora de alguns jogos importantes do Real Madrid. No período de recuperação estimado, o time espanhol jogará contra o Liverpool e Atalanta, pela Liga dos Campeões, além de outras partidas do Campeonato Espanhol.