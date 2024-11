Queda de rendimento de Flaco López faz Rony voltar a ter chance como titular depois de quase três meses

Precisando dar uma resposta no Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira resolveu fazer mudanças na escalação do Palmeiras na partida contra o Grêmio, na última sexta-feira. Uma das alterações do treinador foi a entrada do atacante Rony no time titular, colocando Flaco López no banco de reservas.

O argentino é o artilheiro do Palmeiras no ano, com 21 gols marcados. No entanto, seu desempenho recente tem deixado a desejar. O atleta de 23 anos está a seis jogos sem balançar as redes, mas não por falta de chances, mas sim pela ausência de efetividade, ponto que vem sendo cobrado dentro do elenco e fora dele.

A queda de produção de Flaco abriu espaço para Rony, e o camisa 10 voltou a começar um jogo entre os 11 iniciais depois de quase três meses. A última vez que ele havia entrado como titular foi no dia 21 de agosto, no empate por 2 a 2 com o Botafogo, em jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Naquela oportunidade, ele fez um dos gols do jogo.

Essa, portanto, foi sua última participação em gol no ano. Depois do duelo contra o time carioca, Rony participou de nove dos dez jogos seguintes. Ele ficou no banco apenas na vitória por 5 a 3 sobre o Juventude, fora de casa, entrou durante o segundo tempo em oito compromissos e foi titular contra o Grêmio.

Contra o time gaúcho, Rony não conseguiu resolver o problema e ficou em campo até os 18 minutos da etapa final, quando foi substituído pelo próprio Flaco López. O técnico Abel Ferreira terá um período longo de preparação antes do próximo compromisso e terá calma para escolher quais dos atacantes deve começar jogando contra o Bahia, pela 34ª rodada do Brasileirão, em duelo que acontece no dia 20, às 20 horas (de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador (BA).

Com 59 jogos disputados no ano, 24 como titular, Rony é o jogador do atual elenco com mais partidas no ano. Em 2024, ele tem dez gols marcados e seis assistências. Enquanto Flaco fez seu último tento no fim de setembro e está há seis jogos sem marcar. O argentino tem 56 jogos, 41 como titular.