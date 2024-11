Murilo chega a 150 jogos pelo Palmeiras e ajuda time a voltar a não ser vazado após três partidas

O zagueiro Murilo voltou a ser titular no Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta formou a dupla de zaga ao lado de Gustavo Gómez e ajudou o Verdão a voltar à baliza a zero após três jogos.

Ao entrar em campo no Allianz Parque neste compromisso, Murilo alcançou a marca de 150 jogos com a camisa do Verdão. Com isso, ele juntou-se a outros dez jogadores do atual elenco que também já alcançaram esse número. São eles Dudu (459), Weverton (391), Marcos Rocha (325), Raphael Veiga (323), Gustavo Gómez (322), Zé Rafael (310), Mayke (296), Rony (279), Gabriel Menino (240) e Piquerez (165).

Contra o Grêmio, Murilo disputou o seu 150º jogo pelo #MaiorCampeãoDoBrasil. É o 11° jogador do atual elenco a alcançar esta marca. Vamos por mais, meu zagueiro! ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/uNwpBsv4YL ? SE Palmeiras (@Palmeiras) November 10, 2024

Murilo vinha se recuperando de uma lesão na coxa direita que o deixou de fora por dois jogos. Ele voltou a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira no clássico contra o Corinthians, mas não saiu do banco de reservas. Em sua ausência, Vitor Reis formou a dupla na defesa ao lado do capitão Gómez.

Neste ano, Murilo disputou 45 jogos, sendo 44 como titular. Ele deve seguir na equipe no próximo compromisso contra o Bahia, mas pode ter outra companhia já que Gustavo Gómez deve desfalcar a equipe. Isso porque o paraguaio estará à serviço de sua seleção para os jogos das Eliminatórias durante a data Fifa, que tem fim no dia 19, um dia antes do jogo do Verdão válido pela 34ª rodada do Brasileiro.

Palmeiras e Bahia se enfrentam no dia 20, às 20 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Atualmente, o Verdão é o segundo colocado do Brasileirão, com 64 pontos, quatro a menos que o líder Botafogo.

Murilo chegou ao Palmeiras em 2022. Desde então, somou 150 jogos e 18 gols. Ainda, ele conquistou três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024), dois Brasileiros (2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).