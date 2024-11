Mauro Cezar: Saída de Gabigol é grande notícia para o Flamengo

A saída de Gabigol no final da temporada é uma "grande notícia para o Flamengo", afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Segundo Mauro Cezar, o atacante voltou a jogar mal no jogo do penta do Mengão na Copa do Brasil e hoje não se paga em campo.

Mais uma atuação pífia [do Gabigol]. Só o Michael conseguiu ser pior ontem. Um centroavante que não divide uma bola, não ganha na velocidade, não faz um pivô, só participou de uma jogada que ele chutou cruzado da esquerda e o Arrascaeta não alcançou. Aí termina o jogo [e anuncia a saída], uma grande notícia para o Flamengo.

O cara vai embora. O Flamengo se livra de um jogador problemático que não dá retorno técnico. Essa foi uma grande notícia que o Flamengo recebeu após a conquista do título. Mauro Cezar

Juca: Corinthians pode fazer o que parecia impossível e ir à Libertadores

O Corinthians tem chances de fazer o que parecia impossível no Brasileirão 2024: se classificar para a Libertadores do ano que vem. A avaliação é do colunista Juca Kfouri, no Posse de Bola.

Como faz diferença ter dois jogadores absolutamente diferentes como Garro e o Memphis. O Corinthians conseguiu virar um jogo de seis pontos e praticamente se despediu do risco do rebaixamento. Daí a pensar na Libertadores, é o bando de loucos. O problema é que é possível.

A Sul-Americana passa a ser um objetivo bem claro e a Libertadores é possível mesmo. Até o Flamengo ajudou ontem, ganhando a Copa do Brasil e já garantindo a sua vaga.

É possível que o Corinthians, numa campanha absolutamente medíocre, irresponsável sob todos os aspectos, consiga dentro de campo aquilo que parecia impossível. Juca Kfouri

