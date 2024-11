Gabigol evita cravar futuro, mas tem conversas avançadas com o Cruzeiro

Passado o título da Copa do Brasil conquistado pelo Flamengo, Gabigol admitiu que não permanecerá no clube em 2025. O atacante preferiu não cravar seu próximo destino, mas possui conversas avançadas com o Cruzeiro, conforme apurou a Gazeta Esportiva.

Ao longo de 2024, pelo fato de seu contrato com o Flamengo estar chegando ao fim, Gabigol teve seu nome vinculado a alguns clubes do futebol brasileiro, entre eles o Corinthians. O próprio presidente do Timão, Augusto Melo, não escondia o desejo de contar com o jogador, que chegou a ter uma foto vazada vestindo a camisa alvinegra, mas as negociações não foram para frente.

Gabigol sempre priorizou sua permanência no Flamengo, porém, não conseguindo render o que já rendeu em outras temporadas, acabou não recendo uma proposta de renovação que o agradasse. A relação ruim com o técnico Tite também pesou para que ele não conseguisse retomar sua melhor versão.

Após a demissão de Tite e a chegada de Filipe Luís para o comando técnico, Gabigol ganhou mais espaço. O jogador aproveitou o fato de agora ser treinado por um ex-companheiro de Flamengo e recuperou o protagonismo, sendo decisivo na final da Copa do Brasil ao marcar dois gols no jogo de ida contra o Atlético-MG, no Maracanã.

Gabigol é um dos nomes prioritários do Cruzeiro para 2025. O clube mineiro pretende montar um grande elenco para a próxima temporada, que pode ser marcada pelo seu retorno à Libertadores, caso vença a final da Copa Sul-Americana contra o Racing, da Argentina.

Aos 28 anos, Gabigol é visto pela diretoria cruzeirense como um jogador que ainda pode render muito dentro de campo, apesar de não estar em sua melhor forma há tempo, uma vez que não possui uma idade avançada. Seu poder de decisão e também comercial são outros dois fatores que pesam bastante na avaliação da alta cúpula celeste.