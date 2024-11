Dorival vê Brasil mais preparado para os jogos desta Data Fifa

O técnico Dorival Júnior projetou os jogos do Brasil na Data Fifa de novembro, contra Venezuela e Uruguai, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O treinador comanda o primeiro treino nesta segunda-feira, no Estádio Mangueirão, em Belém, e vê uma equipe mais preparada do que nas partidas anteriores.

O primeiro confronto será contra a Venezuela, fora de casa, nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília). O rival da Seleção Brasileira ainda não perdeu como mandante na competição e isso foi um dos temas comentados pelo comandante.

"Espero que nós possamos aproveitar tudo aquilo que foi feito nos dois jogos anteriores. Tiramos coisas positivas e vamos levar para uma partida tão importante. A Venezuela está invicta dentro de seu estádio, jogando com muita propriedade, e nós teremos um compromisso difícil, porém, acredito que estejamos ainda melhor preparados do que nas partidas anteriores", disse em entrevista à CBF TV.

Nesta Data Fifa, Murillo, ex-Corinthians e atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra, foi o único atleta chamado pela primeira vez por Dorival. O restante dos atletas já foram convocados pelo técnico anteriormente. Assim, ele aposta na manutenção do grupo para garantir os resultados positivos nos duelos.

"Teremos praticamente apenas dois períodos de treinamento para enfrentar a Venezuela. Teremos que ter muito cuidado especial, uma preparação acima do normal para um jogo em que nós precisaremos de toda a força possível, para que encontremos o melhor resultado. São jogadores que já se conhecem, que vêm começando a encontrar um caminho importante, que eu espero que seja ainda melhor após essas duas partidas seguidas."

A Seleção Brasileira retornará a Belém, onde esteve em 2023 para o confronto com a Bolívia, agora para se preparar para o jogo contra a Venezuela. Na ocasião anterior, a presença da equipe na capital do Pará atraiu grandes multidões em treinos, partidas e no hotel.

"Temos encontrado um ambiente muito favorável em todos os locais que estamos dentro do país. Espero que novamente em Belém aconteça uma movimentação que provoque em todos nós a sensação de vestir essa camisa com muito orgulho, dedicação, entrega, comprometimento, que é o que precisaremos para esses dois jogos seguintes, que serão fundamentais no equilíbrio da nossa posição na tabela de classificação."

Logo após o confronto com a Venezuela, a delegação brasileira seguirá para Salvador, onde enfrentará o Uruguai na terça-feira (19), às 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Ocupando a quarta posição com 16 pontos, a Seleção jogará contra o terceiro colocado, que também possui 16 pontos. Contando com o apoio dos torcedores baianos, Dorival espera retribuir o incentivo com um bom desempenho.

"O povo sempre acolheu muito bem a Seleção Brasileira, e novamente teremos uma oportunidade de estarmos em Salvador, espero que possamos retribuir o carinho do torcedor com uma grande atuação. A equipe uruguaia é muito bem preparada, vem à nossa frente nesse momento na fase classificatória e será um jogo fundamental, para que possamos consolidar nosso caminho, desde que também façamos um jogo seguro e equilibrado."