Deyverson vê de perto perda do título e pode mudar história na Libertadores

Em dado momento do jogo, em seu campo de defesa, o Flamengo vacilou o entregou a bola de presente para o adversário em uma final de campeonato. O rival, no entanto, não era Deyverson e desperdiçou a oportunidade. Anos atrás, o centroavante viveu a mesma cena e deu o título ao Palmeiras contra o Rubro-negro, mas desta vez não pode jogar e viu o Atlético-MG sair com o vice da Copa do Brasil.

Deyverson viveu a final de perto. Fora da competição por já ter atuado no torneio pelo Cuiabá, o centroavante ajudou nas cartas enviadas pelas esposas dos atletas para motivá-los para a final. Ele chegou ao CT pela manhã e se deparou com uma surpresa: mesmo fora do jogo, também recebeu carta.

Estava em casa ontem com minha esposa. As esposas dos atletas fizeram cartas para eles para motivar e eu estava nesse trâmite de ajudar. Hoje cheguei no CT cedo e minha esposa também deixou uma carta pra mim de incentivo, mesmo sabendo que eu não poderia jogar, mas ela sabe o quanto eu queria estar jogando. Estou desde cedo na adrenalina, nervoso, sou um cara muito ansioso, muito elétrico, não paro. Não ganha só um jogador, ganham todos. Somos um grupo, uma família. Estamos mais juntos no clube do que em casa. Isso motiva quem vai jogar, quem está de fora. É uma mescla de temperos para a comida ficar perfeita.

Em campo, Deyverson fez falta para além do lance em que poderia ter mudado a história da partida. O Galo sentiu falta do centroavante para pressionar o Flamengo. Apesar do caminhão de chances perdidas pelo Rubro-negro, o Atlético-MG também teve as suas e desperdiçou. A maior delas com Alan Kardec furando dentro da pequena área.

Deyverson, que já foi herói do Galo na semifinal da Libertadores, não teve a possibilidade de mudar a partida na Copa do Brasil, mas o duelo mostrou ainda mais sua importância para o time em jogos decisivos. O centroavante pode mudar a história na final do torneio continental contra o Botafogo no fim do mês. Atlético-MG se enfrentam no dia 30 de novembro, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.