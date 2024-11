De virada, Sada Cruzeiro vence Sesi Bauru no tie-break e segue na liderança da Superliga de vôlei

O Sada Cruzeiro visitou o Sesi Bauru, na noite deste domingo, e conquistou a sua quinta vitória na Superliga masculina de vôlei, no Ginásio Paulo Skaf, em Bauru-SP. A equipe celeste fechou a partida em 3 sets a 2, com parciais de 18/25, 22/25, 25/17, 25/23 e 16/14.

Com a vitória em São Paulo, o time mineiro reforça sua posição na liderança da tabela, com cinco vitórias em cinco jogos e totalizando 13 pontos. Por outro lado, o Sesi Bauru foi aos dez tentos somados e ocupa a 2ª posição. Essa foi a primeira derrota da equipe paulista na competição.

Wallace, capitão do Sada Cruzeiro, foi eleito o destaque da partida e recebeu o troféu VivaVôlei. O oposto marcou 20 pontos e foi o maior pontuador da equipe, seguido por Vaccari e Lucão com 15, Rodriguinho com 13 e Otávio com dez.

"Acho que a gente começou muito abaixo hoje, sem tirar o mérito deles. E eles jogando na frente é difícil de segurar. Eles vêm mais soltos, com um saque muito agressivo, é bordoada para todo lado e fica difícil de buscar. No terceiro set, viramos a chave, tentamos sacar melhor que eles, para manter a vantagem e não dar chance de forçarem tanto o saque. O importante é que o time conseguiu esse resultado, na superação, e parabéns a todos. Independentemente de como está o jogo, nossa equipe tem essa característica de nunca largar, de sempre buscar. Temos muita coisa pela frente e já vamos pensar na próxima partida", avaliou Wallace.

O Sesi Bauru fez um grande trabalho nas duas primeiras parciais, com muito volume no saque e ataque, para abrir 2 a 0. A partir do terceiro set, os cruzeirenses diminuíram os erros e reagiram, mostrando eficiência na relação saque, bloqueio e defesa. Na reta final do tiebreak, novamente equilíbrio em quadra, mas os mineiros seguiram com tranquilidade e garantiram a vitória.

Após o confronto contra o Sesi Bauru, o Sada Cruzeiro volta a jogar diante da sua torcida, no Riachão. No próximo sábado (16/11), os mineiros recebem o Joinville Vôlei, em Contagem, às 19 horas (de Brasília), pela quinta rodada e o sexto jogo na Superliga.