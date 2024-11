Arrascaeta enaltece conquista da Copa do Brasil pelo Flamengo: "A gente precisava"

Arrascaeta aumentou a coleção de títulos com a camisa do Flamengo e no futebol brasileiro. O uruguaio ajudou o clube carioca a conquistar mais uma Copa do Brasil. O título deste domingo, com vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, é mais um capítulo especial para o meia.

"É muito gratificante. Desde que cheguei ao Brasil, a minha expectativa não foi ganhar tanta coisa. Estou muito feliz, em uma cidade maravilhosa, representando um clube como o Flamengo. Todo título é gratificante. A gente precisava esse ano coroar com um título desta magnitude", começou Arrascaeta.

"Agora é comemorar com a nossa torcida, com a nossa família, porque foi um ano que começou bem, depois foi um pouquinho conturbado, mas a gente está pronto para comemorar agora", finalizou o meio-campista.

Após defender o Cruzeiro de 2015 a 2018, pelo qual conquistou duas Copas do Brasil e um Campeonato Mineiro, Arrascaeta chegou ao Flamengo em 2019 e aumentou a coleção de conquistas. De lá para cá, o uruguaio ganhou 13 títulos. Assim, igualou, com Bruno Henrique e Gabigol, o número de taças de Júnior e Zico.

O uruguaio ganhou duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2020) e quatro Cariocas (2019, 2020, 2021 e 2024).