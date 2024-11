Arena MRV interditada? Procuradoria do STJD se posiciona sobre confusão

Do UOL, no Rio de Janeiro

Teve bomba, laser, tentativa de invasão, arremesso de copos e uma certeza: o Atlético-MG será denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela confusão na final da Copa do Brasil.

Além de ter perdido o título, o clube corre risco de ficar sem sua torcida no estádio.

A denúncia para esses casos é feita com base no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que traz punições para quem "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir" as desordens no estádio.

"O clube será denunciando no STJD. Aguardaremos a súmula da partida com os relatos do árbitro. A perda de mandos de campo é uma das sanções que pode resultar da denúncia", disse ao UOL o procurador-geral do STJD, Paulo Dantas.

Diante da gravidade, existe a chance de o estádio do Atlético-MG ser interditado temporariamente? É algo que ainda será avaliado no tribunal.

"A interdição do estádio é uma penalidade que se aplica quando a decisão impõe exigências que precisarão ser cumpridas antes da reabertura da praça desportiva. Ela somente será solicitada se a análise em curso demonstrar que a Arena MRV não tem infraestrutura adequada para garantir a segurança das partidas", explicou o procurador-geral.

A súmula do jogo foi publicada no fim da noite deste domingo. A redação feita pelo árbitro Raphael Claus apontou para a série de arremessos de bombas e objetos, além da tentativa "ostensiva" de invasão ao término da partida.

Além da súmula, o STJD usa provas de vídeo para determinar o peso da punição em casos como esse. Ainda não há previsão de quando a denúncia será concluída e quando o clube será julgado.

O que Raphael Claus disse na súmula

"Informo que durante a partida aos 12 minutos e aos 50 minutos foi colocado um laser no rosto do goleiro visitante, vindo da arquibancada onde estava localizada a torcida mandante. Foram arremessadas bombas no gramado explodindo próximo dos jogadores aos 9 minutos, 49 minutos, 50 minutos e 52 minutos, vindas da arquibancada onde estava localizada a torcida mandante.

Informo ainda que também foram arremessados copos plásticos no gramado aos 6 minutos, 45 minutos, 51 minutos e 82 minutos, vindo da arquibancada onde estava localizada a torcida mandante.

Após o gol da equipe visitante, durante a comemoração, foram arremessados diversos objetos no campo de jogo vindo da arquibancada onde estava localizada a torcida mandante, na direção dos jogadores que estavam comemorando e também na direção da área técnica da equipe visitante. Nesse momento, a partida ficou paralisada por 7 minutos.

Informo também que nesse momento de paralisação um torcedor da equipe mandante invadiu o campo de jogo sendo contido e retirado pelos seguranças.

Momentos antes do início da premiação houve uma tentativa de invasão por parte de torcedores da equipe mandante de forma ostensiva, sendo contida pela segurança privada e posteriormente com o auxílio da polícia militar, que inclusive utilizou bombas de efeito moral para conter a referida tentativa".