Após período de baixa, Raniele ressurge e ajuda Corinthians em vitórias no Brasileiro

Titular inquestionável com os treinadores Mano Menezes e António Oliveira, Raniele perdeu espaço no Corinthians com a chegada de Ramón Díaz. Porém, o cenário parece ter mudado, já que o volante vem ganhando minutos com o técnico argentino e foi peça chave nos dois últimos triunfos do Timão no Brasileirão, contra Palmeiras e Vitória.

No Derby, Raniele entrou no início do segundo tempo, para substituir André Ramalho, que sentiu dores. O camisa 14 do Corinthians foi participativo e ajudou a equipe na montagem do meio de campo, dando consistência e preenchendo espaços para o Palmeiras atacar.

Segundo o Sofascore, Raniele teve 17 ações com bola. Defensivamente, o volante ganhou quatro dos seis duelos no chão que travou e venceu o único duelo áereo que disputou. Além disso, fora, dois cortes e três desarmes.

A boa atuação no clássico em Itaquera rendeu a Raniele a titularidade no confronto diante do Vitória, no Barradão, em Salvador. Na partida, o volante atuou por 78 minutos e foi substituído por Alex Santana, na reta final. Em 40 ações com bola, o camisa 14 participou da saída de bola do Timão. O jogador acertou 24 dos 29 passes que tentou, com uma acertividade de 83%.

Ao todo, foram cinco duelos vencidos (cinco no chão e três aéreos) de oito disputados. Para complementar, Raniele fez três cortes, duas interceptações e dois desarmes.

Agora, resta saber se o volante do Timão fará parte da equipe que recebe o Cruzeiro, às 11h (de Brasília), do dia 20 de novembro, na Neo Química Arena. A partida é válida pela 34 rodada do Campeonato Brasileiro.

Para adquirir Raniele em janeiro, o Corinthians topou pagar 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões na cotação da época) ao Cuiabá . A diretoria do Timão terá que pagar mais 500 mil euros (R$ 3,1 milhões) ao clube mato-grossense por conta da meta de jogos alcançadas pelo atleta logo em seu primeiro ano pelo alvinegro.