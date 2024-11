Abel trabalha com hipótese de dar chance a Dudu como titular no Palmeiras após data Fifa; entenda

A evolução de Dudu no Palmeiras tem agradado o técnico Abel Ferreira. Na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Brasileirão, o treinador voltou a dar minutos ao atacante, que entrou pelo terceiro jogo consecutivo.

O camisa 7 foi acionado aos 17 minutos do segundo tempo e entrou na vaga de Felipe Anderson, quando o jogo ainda estava 0 a 0. Dudu foi para cima e participou da jogada do gol. Após lance individual, o atacante bateu para o gol e viu Marchesín dar o rebote na área, que posteriormente foi aproveitado por Estêvão, que balançou a rede as 27.

A atuação de Dudu rendeu elogios de Abel Ferreira, que não descarta a possibilidade de voltar a escalá-lo como titular no compromisso contra o Bahia, após a data Fifa. Quando questionado sobre a chance de ter Dudu entre os onze iniciais, o técnico disse que é uma hipótese, que será avaliada com os treinos.

"Diz-me como treinas que eu digo como jogas. Vamos ver, não sei. Não posso abrir o jogo. Vamos ter tempo para preparar, mas é uma hipótese", disse.

Desde que se recuperou da cirurgia no joelho, Dudu disputou 16 jogos, três como titular. Contudo, essas três foram antes do processo de recondicionamento físico que passou em agosto. Ele ainda não atuou por uma partida completa.

Acionado no segundo tempo dos duelos contra Fortaleza, Corinthians e Grêmio, Dudu vive sua maior sequência no time desde que voltou da lesão.

"Fico feliz pelo Dudu ter entrado bem. É um jogador que tem melhorado muito seus níveis de força e tem nos ajudado, seja 30 minutos, como foi contra o Corinthians contra o Grêmio jogou outros tantos. Nos ajuda e precisamos dele", declarou Abel Ferreira.

Além do bom desempenho recente, pesa a favor de Dudu para ser titular a ausência de Estêvão no próximo compromisso. A joia da base palmeirense recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Com isso, abre-se uma vaga no ataque, tendo Dudu como candidato para ocupá-la.

Palmeiras e Bahia se enfrentam no dia 20, às 20 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 33ª rodada do Brasileirão. O Verdão é o segundo colocado na tabela, com 64 pontos conquistados, três a menos que o líder Botafogo.