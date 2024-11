Zubeldía recebe 3° cartão amarelo e desfalca o São Paulo contra o Bragantino após data Fifa

O técnico Luis Zubeldía não estará à beira do gramado para comandar o São Paulo no duelo contra o Red Bull Bragantino, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o argentino recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, neste sábado.

Zubeldía foi advertido por Rafael Rodrigo Klein aos 43 minutos do segundo tempo, depois do gol de André Silva, que decretou a vitória são-paulina no jogo que aconteceu no Morumbis. O atacante tricolor havia acabado de entrar em campo na vaga de Calleri.

Na súmula, o árbitro justificou a expulsão: "por entrar em campo de jogo ao comemorar o gol". Na ausência de Zubeldía, quem deve estar à beira do gramado é o auxiliar Maxi Cuberas.

Com a vitória, o São Paulo chegou ao seu quarto jogo de invencibilidade no Brasileirão, com duas vitórias consecutivas. O Tricolor tem 57 pontos e ocupa a sexta posição, a dois pontos do Internacional, último time no G4.

O São Paulo agora só volta a campo no dia 20 de novembro depois da data Fifa. O duelo com o Massa Bruta acontece às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Chedid, em Bragança Paulista (SP).