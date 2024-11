Zubeldía elogia Alisson após retorno aos gramados: 'Jogador diferente'

O São Paulo venceu o Athletico por 2 a 1 neste sábado (09). Após o confronto, o técnico Zubeldía falou do retorno de Alisson aos gramados.

O que aconteceu

"Estou feliz por ele, é um jogador diferente", disse o treinador, sobre o volante Alisson, que retornou aos gramados após lesão. "É um jogador muito importante para todos nós, é uma pessoa espetacular, de muito coração. Uma noite ótima porque ele conseguiu entrar, ele foi capaz de ajudar a equipe e a equipe triunfou".

Zubeldía exaltou Calleri, mas disse que é necessário fazer mudanças na equipe em alguns momentos: "Não sou de trocar o centroavante, principalmente quando está consolidado, principalmente quando é um jogador com muita energia, que nos dá muita personalidade, como Johnny Caleri. No caso do André, ele se saiu bem, entendeu o seu papel. Ele sempre teve boa energia. Estou feliz com ele e seu papel na equipe. É importante".

Perguntado sobre o próximo ano, Zubeldía comentou sobre ações já iniciadas para a próxima temporada: "A única coisa que estou fazendo hoje é olhar o calendário da pré-temporada. Claro que falamos, em algumas posições, de ver alguns jogadores. Temas mais específicos, nome por nome, não é hora de falar de nada. Estou muito feliz com tudo".