Transmissão ao vivo de Chelsea x Arsenal: veja onde assistir

Chelsea e Arsenal se enfrentam hoje (10), às 13h30 (de Brasília), no estádio Stamford Bridge, em Londres (ING) pela 11ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir ao vivo? ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem.

O Chelsea briga na parte de cima da tabela da Premier League. Os Blues vêm de uma goleada por 8 a 0 contra o Noah, da Armênia, pela Liga Conferência.

O Arsenal também está no pelotão de frente.. Os Gunners, no entanto, perderam para a Inter de Milão por 1 a 0 no meio de semana, pela Champions League.

O retrospecto recente entre as equipes é favorável ao Arsenal. A equipe venceu quatro dos últimos cinco jogos que fez contra o rival londrino.

Chelsea x Arsenal -- Campeonato Inglês

Data e horário: 10 de novembro, às 13h30 (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)