Tem estrela: Mudanças de Zubeldía somam 9 participações em gols em 7 jogos

Do UOL, em São Paulo (SP)

O técnico Luis Zubeldía colocou em campo na segunda etapa os dois jogadores que decidiram a vitória do São Paulo sobre o Athletico. A 'estrela' do treinador não brilhou somente no último duelo, pelo contrário: os números mostram que o argentino vem acumulando acertos.

O que aconteceu

As alterações de Zubeldía nos últimos sete jogos geraram nove participações diretas em gols. Nesse recorte, em todas as partidas que o São Paulo fez gols, ao menos um deles teve o 'dedo do técnico'.

No total foram cinco assistências e quatro gols de jogadores que entraram na segunda etapa. Cinco jogadores diferentes tiveram participações diretas.

Os destaques são Wellington Rato e André Silva. O meia-atacante deu assistências contra Vasco e Bahia, além de ter marcado contra os baianos; o atacante deu assistência contra o Botafogo e marcou duas vezes: diante do Corinthians e do Athletico.

Além da dupla, Liziero, Ferraresi e Jamal Lewis completam a lista. Liziero fez um golaço contra o Criciúma, Ferraresi deu assistência no clássico com o Corinthians e Jamal foi o autor da cabeçada que virou passe contra o Athletico.

Por vezes criticado pelas substituições ou pela demora em mexer no time, os números recentes mostram que estão ao lado de Zubeldía. Na vitória sobre o Athletico, Jamal Lewis e André Silva só entraram em campo já aos 40 minutos da segunda etapa, mas ainda tiveram tempo para decidirem a partida.