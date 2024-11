Sport cede empate à Chapecoense e pode deixar G4 da Série B

Neste domingo, na Ilha do Retiro, o Sport recebeu a Chapecoense e empatou por 1 a 1, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Julián Fernández inaugurou o marcador para os mandantes, mas, na reta final do duelo, Perotti deixou tudo igual.

Desta maneira, o Sport se manteve na quarta colocação, com 60 pontos conquistados. Porém, o Ceará ainda joga na rodada e, em caso de triunfo, ultrapassa a equipe pernambucana por conta do quesito número de vitórias (18 a 17). Ou seja, com o empate, o Leão pode deixar o G4, zona que permite acesso à elite do futebol brasileiro.

Do outro lado, a Chapecoense permaneceu na 15ª posição, com 41 unidades somadas. Os catarinenses estão, assim, a três pontos da zona de rebaixamento.

Pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (16), o Sport visita a Ponte Preta, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). No próximo domingo (17), a Chapecoense recebe, na Arena Condá, o Coritiba, às 16h.

O Sport inaugurou o marcador aos 2 minutos do primeiro tempo. A defesa da Chapecoense não afastou o perigo e Julián Fernández, dentro da grande área, precisou apenas chutar para o fundo do gol.

Porém, aos 39 minutos, a Chapecoense empatou. Marlone, dentro da área, passou para Perotti que, de perna esquerda, bateu firme para balançar as redes de Caique França.