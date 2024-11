Sinner estreia com vitória no ATP Finals sobre Alex de Minaur

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, estreou com vitória no ATP Finals neste domingo (10), ao bater o australiano Alex de Minaur (N.8).

Contra De Minaur, Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 24 minutos na Inalpi Arena, em Turim.

O italiano não jogava desde que foi campeão do Masters 1000 de Xangai, há um mês, e não disputou o Masters 1000 de Paris por estar doente.

Mas o período de inatividade não foi problema para o número 1 do mundo, nem quando teve o saque quebrado no terceiro game, revertendo rapidamente para fechar o primeiro set em 5-3.

Após vencer a primeira parcial em 36 minutos, Sinner continuou ditando o ritmo da partida com seus golpes de direita, quebrando o serviço de De Minaur no quinto game para fazer 3-2, antes de fechar o jogo com um ace em um game perfeito de saque.

"Estou feliz com o meu jogo e por jogar diante deste público. Faz muito tempo que eu não jogava e cometi vários erros. Alex começou bem, simplesmente tentei me manter no jogo", disse o italiano após a vitória.