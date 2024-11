Flamengo passa de R$ 131 milhões em premiações e bate meta da temporada

O Flamengo ultrapassou os R$ 131,1 milhões em premiações e bateu a meta estipulada para a temporada. Apesar da queda na Libertadores, o título da Copa do Brasil dá ao clube uma boa margem.

Quanto o Fla já faturou

O Flamengo chegou a R$ 93,135 milhões ganhos na Copa do Brasil. A equipe terminou como campeã do torneio contra o Atlético-MG.

Na Libertadores, o Fla caiu nas quartas de final. Foram 6,94 milhões de dólares ganhos (R$ 38 milhões na cotação da época em que avançou às quartas).

No orçamento previsto para 2024, o clube projetava cerca de R$ 118,3 milhões (variáveis pela cotação do dólar e da premiação exata do Brasileirão). Isso distribuído entre chegar à semifinal Libertadores (9,240 milhões de dólares ou R$ 53,26 milhões na cotação atual), semifinal Copa do Brasil (R$ 19,635 milhões) e segundo lugar no Brasileirão (valor em 2023 foi de R$ 45,4 milhões).