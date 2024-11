Pato e Umuarama conquistam a vaga nas semifinais da Liga Futsal

A Liga Futsal definiu os últimos dois classificados para as semifinais da edição 2024. Pato e Umuarama conseguiram as suas classificações neste domingo.

O Pato entrou em quadra no Ginásio Municipal Dolivar Lavarda com a vantagem de ter vencido o São Lourenço no jogo de ida por 2 a 1. E repetiu o placar - com gols de Zé Marques e Ton - para carimbar o passaporte entre os quatro melhores da Liga Futsal. O próximo adversário será o Jaraguá.

A classificação do Umuarama nas quartas de final foi mais difícil. Depois do empate por 1 a 1 no duelo de ida, o time paranaense superou o Joinville fora de casa por 4 a 3, com dois gols de Farias. Agora, enfrentará o Praia Clube na semifinal.

Veja como ficaram as semifinais da Liga Futsal:

Praia Clube x Umuarama



Jaraguá x Pato.