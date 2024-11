Milito lamenta vice na Copa do Brasil, mas valoriza esforço do Atlético-MG na final: "Muito orgulhoso"

O Atlético-MG foi vice-campeão da Copa do Brasil na tarde deste domingo ao ser derrotado pelo Flamengo, por 1 a 0, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O técnico do Galo, Gabriel Milito, lamentou a perda do título, mas valorizou o empenho da equipe na decisão. Mesmo com o baque da derrota, o argentino fez questão de pedir foco à equipe para a os compromissos seguintes da temporada.

"Valorizo muito o esforço da equipe, mas estou muito orgulhoso dos jogadores por como competiram apesar das dificuldades e tentaram de todas as maneiras, sempre. Isso é muito importante para mim. Todo o caminho que percorremos foi muito bom. Chegamos até a final das duas competições, o que não é fácil, dou muito valor. Não há tempo para sentir a dor da derrota. Temos que voltar a competir os sete jogos do Brasileirão, podemos remontar e melhores a posição na competição e depois, mais a frente, pensar na final da Libertadores", disse.

A equipe mineira precisa superar rapidamente o vice da Copa do Brasil e voltar a pensar no Brasileirão e na Libertadores. Milito, porém, quer que o grupo pense, primeiro, na remontada pelo torneio nacional. No momento, o Atlético-MG tem 41 pontos e está na 11ª posição. E, para se garantir na Libertadores de 2025, o Galo precisa ou vencer o título desta temporada ou conseguir a vaga por meio do Brasileirão.

"Nosso desejo é que o Atlético-MG jogue a Libertadores na próxima temporada. Temos a opção de ir pelo Brasileirão e precisamos de uma grande remontada para isso, e também pela final da Libertadores. Trabalharemos para tentar consegui-lo", seguiu.

"Nós vamos jogar partidas importantes como a final da Libertadores. Senti que era necessário rodar a equipe porque precisávamos chegar com energia às decisões da Copa do Brasil e da Libertadores. Agora terminou uma, temos mais o Brasileiro e a Libertadores. A rotação já terminou, jogarão quem para mim deve jogar, o que estiveram melhor para jogar. Todos os jogadores tem a possibilidade de jogar a final. Jogarão quem melhor estiver, e isso tem muita competitividade interna. Estamos proibidos de pensar na final da Libertadores, sabemos o que significa, mas necessitamos remontar o mais rápido possível no Brasileiro", declarou.

Milito assumiu responsabilidade pelo resultado. No jogo de ida, a equipe mineira já havia perdido por 3 a 1. E, no de volta, jogando em casa, não conseguiu reverter o placar. Gonzalo Plata marcou nos acréscimos e deu números finais ao jogo.

"Compartilhamos da mesma dor, mesmo sentimento de tristeza por não ter vencido a final. Tenho um agradecimento muito grande ela confiança e apoio que tem dado a equipe. Tentaremos melhorar no Brasileiro e desejo e espero, dar a grande alegria, que é a ganhar a Libertadores. Esse é o objetivo", finalizou.